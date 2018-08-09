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الخميس، 09 أغسطس 2018 06:17 م
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الأمن العام يضبط 9698 قضية سرقة تيار كهربائى وينفذ 756 حكم حبس خلال 24 ساعة

الخميس، 09 أغسطس 2018 05:49 م
الأمن العام يضبط 9698 قضية سرقة تيار كهربائى وينفذ 756 حكم حبس خلال 24 ساعة سرقة تيار كهربائى - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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وجه قطاع الأمن العام، حملات أمنية بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن، والإدارة العامة لشرطة الكهرباء لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى، أسفرت خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 9698 قضية متنوعة، منها 9664 قضية سرقة تيار كهربائى ، 34 قضية مخالفة شروط التعاقد.

وفى مجال تحصيل غرامات " سرقات تيار، تم ضبط 9262 حالة متنوعة، منها 9151 سرقة تيار كهربائى، و10 مخالفات شروط التعاقد، وفى مجال تنفيذ الاحكام " سرقات التيار الكهربائى"، تم تنفيذ 756 حكم حبس جزئى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.


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