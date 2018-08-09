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الأمم المتحدة: روسيا وإيران حريصتان على تجنب إراقة الدماء فى إدلب

الخميس، 09 أغسطس 2018 01:38 م
الأمم المتحدة: روسيا وإيران حريصتان على تجنب إراقة الدماء فى إدلب يان إيجلاند
رويترز
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قال مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا يان إيجلاند إن روسيا وتركيا وإيران أبلغوا اجتماعا لقوة مهام الشؤون الإنسانية فى سوريا اليوم الخميس أنهم سيبذلون ما فى وسعهم لتفادى معركة من شأنها تهديد ملايين المدنيين فى محافظة إدلب السورية.

وقدر إيجلاند عدد السكان فى المحافظة الواقعة فى شمال سوريا بنحو 4 ملايين أو أكثر وأبدى أمله فى أن يتوصل المبعوثون الدبلوماسيون والعسكريون إلى اتفاق لتجنب "إراقة الدماء". لكنه قال إن الأمم المتحدة تجرى تحضيرات للمعركة المحتملة وستطلب من تركيا إبقاء حدودها مفتوحة للسماح للمدنيين بالفرار إذا تطلب الأمر.

 

 


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