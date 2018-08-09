الأدخنة الكثيفة تغطى شواطئ جنوب البرتغال وسط حرائق مستمرة

أ ف ب

ارتفعت سحب الدخان الكثيف فوق شواطئ إقليم الغرفي السياحى فى البرتغال، اليوم الخميس، بعد أن أمرت السلطات بموجة جديدة من عمليات الإخلاء مع اقتراب الحرائق من بلدة تاريخية فى الإقليم، وغطت سحب الدخان الأسود سماء الشواطئ في إقليم الغرفى.

وتستمر النيران منذ أسبوع فى جنوب البرتغال بسبب الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة والرياح القوية، مما أدى إلى إصابة العشرات واحتراق جزء من الغابات والمنازل والسيارات رغم جهود مئات عناصرالإطفاء والجنود.

وقامت فرق الإطفاء والشرطة بعمليات إخلاء طارئة للمنازل المحيطة ببلدة سلفيس القديمة، مع استمرار انتشار النيران فى أحد أفضل المقاصد السياحية فى أوروبا، حيث شاركت الطائرات فى إطفاء الحريق فيما يواصل رجال الإطفاء جهودهم لإخماد الحريق الذى أتى حتى الآن على نحو 21 ألف هكتار من الغابات.