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الخميس، 09 أغسطس 2018 12:57 م
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الأحد.. " الشباب والرياضة " تنظم احتفالية اليوم العالمى الشباب بدمياط

الخميس، 09 أغسطس 2018 12:19 م
الأحد.. " الشباب والرياضة " تنظم احتفالية اليوم العالمى الشباب بدمياط اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى
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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بدمياط عن تنفيذ احتفالية " اليوم العالمى للشباب "، الأحد المقبل، حيث تتضمن الاحتفالية حضور الشباب والفتيات أمام ديوان عام المحافظة حيث يقام اللقاء الحوارى بالقاعة الرئيسية للمحافظة يعقبه استعراض فى النيل بمجموعة من اللنشات المطاطية، ثم مسيرة من ديوان عام المحافظة إلى مركز شباب مدينة دمياط. 
 
يأتى ذلك تنفيذأ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ورعاية الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط وإشراف علاء جاد مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط. 
 
 

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