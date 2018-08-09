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الأبنية التعليمية بالأقصر تعلن انتهاء أعمال إنشاء وتجديد 16 مدرسة

الخميس، 09 أغسطس 2018 10:24 ص
الأبنية التعليمية بالأقصر تعلن انتهاء أعمال إنشاء وتجديد 16 مدرسة هيئة الأبنية التعليمية - صورة أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعى
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أعلن المهندس أحمد النوبى مدير هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الأقصر أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجديد لـ16 مدرسة، ومن المقرر دخولها للعمل خلال العام الدراسى الجديد 2018 \ 2019.
 
وأوضح النوبى، فى تصريحات صحفية، أن هذه المدارس اختلفت الأعمال بها ما بين إنشائات جديدة وتوسعات وإحلال كلى وجزئى، وهى مدارس الرزيقات بحرى الابتدائية بأرمنت، الأقصر الثانوية الأعدادية بنات بالأقصر، السادات الابتدائية الجديدة، نجع البقالة للتعليم الأساسى بأرمنت، نجع الدار للتعليم الأساسى بالطود، نجع العمدة للتعليم الأساسى بالطود، ناصر الابتدائية بإسنا، العوامية الرسمية لغات بالأقصر، الرزيقات قبلى للتعليم الأساسى بأرمنت، صلاح الدين الابتدائية بالمعلا بأسنا، توماس وعافية 3 بأسنا، المريس للتعليم الأساسى بأرمنت، الصف الإعدادية أرمنت، الحميدات شرق بإسنا، السادات للتعليم الأساسى بالمراعزة أرمنت، الشيخ صالح رضوان بالبياضية.
 
وأضاف أن أعمال التوسعات بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض بأسنا، وأعمال الإحلال الكلى لمدرسة معاذ بن جبل للتعليم الأساسى، وفصول عمار بن ياسر بالبياضية تجرى على قدم وساق لتسابق الجداول الزمنية المقررة لتنضم للمدارس التى ستدخل الخدمة العام الدراسى الجديد 2018 \2019.
 
جاء ذلك فى إطار استعدادات محافظة الأقصر للعام الدراسى 2018 \2019 وفقاً لتعليمات محمد بدر محافظ الأقصر للانتهاء من أعمال إنشاء وتطوير المدارس قبل بدء الدراسة لضمان الحد من التكدس الطلاب من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

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