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إقبال كثيف من طلاب المرحلة الثالثة على مكتب التنسيق بجامعة المنصورة

الخميس، 09 أغسطس 2018 08:27 ص
إقبال كثيف من طلاب المرحلة الثالثة على مكتب التنسيق بجامعة المنصورة مكتب التنسيق
الدقهلية - محمد حيزة
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شهد مكتب التنسيق بجامعة المنصورة إقبالا ملحوظا من طلاب المرحلة الثالثة، بالإضافة إلى الطلاب الذين تخلفوا عن التقديم فى المرحلتين الأولى والثانية ومن تم إضافة درجات لهم بعد تقدمهم بتظلمات، حيث سجل المكتب حضور 350 طالبا خلال اليوم الأول و215 خلال اليوم الثانى.
 
وقد انطلق تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، الثلاثاء، والذى سيستمر حتى اليوم بحد أدنى 205 درجات بنسبة 50% لطلاب الشعبة العلمية والأدبية.
 
وأشار الدكتور وليد الطنطاوى مدير مكتب التنسيق بجامعة المنصورة إلى أن المكتب استعد لاستقبال الطلاب من خلال تجهيز 3 فروع بمدينة جيهان للبنات، فرع كلية التربية، فرع كلية الصيدلة وتم تكثيف عدد المشرفين بالمعامل لمساعدة الطلاب أثناء تسجيل فضلا عن توفير كل الأجهزة  يصل عددها إلى 180 جهاز كمبيوتر.
 
ولفت إلى أن اليوم تم فتح التقديم الطلبات للالتحاق بالبرامج النوعية ومنها برنامج المعلوماتية الطبية بكلية الحاسبات والمعلومات، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالى قد خصصت موقعا خاصا للطلاب الوافدين من خارج مصر "موقع الوافدين"، وذلك بتنسيق مخصص لهم للالتحاق بالجامعات داخل مصر.
 

 


 


 


 


 

 


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