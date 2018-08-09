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الخميس، 09 أغسطس 2018 09:33 ص
خالد صلاح
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إطلاق أول خط سكك حديد لنقل البضائع بين الصين وميلان بإيطاليا

الخميس، 09 أغسطس 2018 08:36 ص
إطلاق أول خط سكك حديد لنقل البضائع بين الصين وميلان بإيطاليا سكة حديد الصين
أ ش أ
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أعلنت السلطات المحلية فى مقاطعة "شانونج" شرقى الصين إطلاق أول خط سكك حديد لنقل البضائع بين الصين ومدينة ميلان الإيطالية، وذلك فى حى "يانتشو" بمدينة "جينينج" بالمقاطعة.

وقالت السلطات – وفقا لوسائل إعلام صينية اليوم الخميس إن الخط الحديدى المذكور يمتد على مسافة 10900 كيلومتر، وسوف يستغرق نحو 18 يوما على الطريق.

وأضافت السلطات المحلية الصينية أن إطلاق هذا الخط سيعزز التبادلات التجارية بين المناطق الداخلية فى شرقى الصين والدول الأوروبية، ويقصر زمن التخليص الجمركى للشركات، ويساعدها على خفض تكاليف التشغيل.

وسجلت قطارات الشحن بين الصين وأوروبا أكثر من 9000 رحلة منذ إطلاقها فى مارس 2011، وتربط بين 48 مدينة صينية و42 مدينة فى 14 دولة فى أوروبا حتى الآن.

 

 


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