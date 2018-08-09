إصابة 7 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى على مبنى بغزة

رويترز

قال شهود عيان إن طائرات إسرائيلية قامت بشن غارات لقصف مبنى من عدة طوابق بمدينة غزة، مما أسفر عن إصابة 7 فلسطينيين، بحسب وسائل إعلام.

وتواصل طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلى تصعيدها العسكرى باستهداف مواقع المقاومة الفلسطينية، واستهداف الأراضى الزراعية ومنازل المدنيين فى شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، وشنت طائرات حربية إسرائيلية عشرات الغارات الجوية على أهداف متفرقة فى غزة.