video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 09 أغسطس 2018 06:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إصابة 7 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى على مبنى بغزة

الخميس، 09 أغسطس 2018 05:32 م
إصابة 7 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى على مبنى بغزة قصف غزة - أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق
قال شهود عيان إن طائرات إسرائيلية قامت بشن غارات لقصف مبنى من عدة طوابق بمدينة غزة، مما أسفر عن إصابة 7 فلسطينيين، بحسب وسائل إعلام.
 
وتواصل طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلى تصعيدها العسكرى باستهداف مواقع المقاومة الفلسطينية، واستهداف الأراضى الزراعية ومنازل المدنيين فى شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، وشنت طائرات حربية إسرائيلية عشرات الغارات الجوية على أهداف متفرقة فى غزة.

وقالت تقارير إعلامية فلسطينية، إن طائرة حربية إسرائيلية أطلقت، صباح اليوم الخميس، صاروخين على الأقل بإتجاه موقع عسكرى يتبع لكتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس جنوب قطاع غزة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا تدعو إسرائيل وفلسطين لضبط النفس ووقف التصعيد فى قطاع غزة

عريقات يطالب دول العالم بمراجعة علاقاتها الثنائية مع إسرائيل

اسرائيل

غزة

قصف غزة

فلسطين




لا تفوتك
وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة