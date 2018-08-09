إصابة 4 فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات أسرية بالمحلة

الغربية – عادل ضرة

أصيب 4 أشخاص بينهم سيدة بجروح متفرقة، بينهم شخص مصاب بنزيف فى المخ وكسور بالقدمين نتيجة مشاجرة بين عائلتين، بسبب خلافات أسرية بمنطقة الششتاوى التابعة لقسم ثالث المحلة بمحافظة الغربية، حيث تم نقل المصابين لمستشفى المحلة العام.

كان تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد ناجى العيسوى مأمور قسم ثالث المحلة بنشوب مشاجرة بدائرة القسم بين طرفين طرف أول محمد ص أ، على ص أ، عبير ص أ، أميرة ح ح (طرف أول)، ومنعم أ ه، وشقيقيه جمال وأحمد، و رشا أ، بسبب خلافات أسرية، استخدم فيها الطرف الثانى الأسلحة البيضاء والسنج والكواريك، نتج عنها إصابة 4 من الطرف الأول بإصابات مختلفة بينهم شخص حالتة حرجة، حيث تم نقل المصابين لمستشفى المحلة العام لتلقى العلاج ووضع الشخص المصاب بنزيف فى المخ فى غرفة العناية المركزة نتيجة إصابتة بنزيف حاد بالمخ.

انتقل ضباط المباحث وتم احتواء الموقف وتبين إصابة 4 من الطرف الأول بجروح متفرقة، وبالفحص تبين أن سبب المشاجرة خلافات أسرية بين الطرفين قام على اثرها الطرف الثانى بالتعدى بالضرب على الطرف الأول مستخدمين الأسلحة البيضاء والسنج والكواريك وإحداث إصابتهم.

تم ضبط المتهم جابر أ ه ، وبعرضة على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة القضية، وسرعة ضبط المتهمين الهاربين، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وقرر مديرالأمن تشكيل فريق بحث لضبط المتهمين الهاربين بقيادة اللواء سعيد شكرى مدير مباحث المديرية.