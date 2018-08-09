الرئيسية أخبار المحافظات "إسعاف شمال سيناء" ينظم عزاء للشهيد أحمد جمال الخميس، 09 أغسطس 2018 09:17 م جانب من العزاء شمال سيناء - محمد حسين إضافة تعليق نظم مرفق إسعاف شمال سيناء الليلة عزاء لأحد رجاله، الشهيد أحمد جمال، والذى توفى اليوم الخميس، متأثرا بإصابته بطلق نارى فى وقت سابق. وعقدت مراسم العزاء فى مقر المرفق بمدينه العريش، وقام المسعفون والسائقون بتلقى واحب العزاء فى زميلهم. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. "تعليم شمال سيناء" تكرم أوائل الثانوية العامة المكفوفين شمال سيناء اخبار شمال سيناء سيناء ارض الفيروز وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر "المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى "شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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