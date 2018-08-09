"إسعاف شمال سيناء" ينظم عزاء للشهيد أحمد جمال

شمال سيناء - محمد حسين

نظم مرفق إسعاف شمال سيناء الليلة عزاء لأحد رجاله، الشهيد أحمد جمال، والذى توفى اليوم الخميس، متأثرا بإصابته بطلق نارى فى وقت سابق.