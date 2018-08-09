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الخميس، 09 أغسطس 2018 12:58 م
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إزالة 3 حالات تعدٍ على أرض زراعية فى بنى مزار بالمنيا

الخميس، 09 أغسطس 2018 12:02 م
إزالة 3 حالات تعدٍ على أرض زراعية فى بنى مزار بالمنيا جانب من حملة الإزالة
المنيا ــ فريق المحافظات
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قامت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار، بإزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء على أرض زراعية، وذلك خلال إحدى حملات الإزالة بالتنسيق مع القوات الأمنية والجهات المعنية.
 
قال إسماعيل الفحام رئيس المركز، إنه تم إزالة حالتين تعدٍ فى المهد على مساحة 100 متر بجوار المدرسة الثانوية بنين، وحالة مبانى بشارع سيد القناوى على مساحة 500 متر، حيث تم مصادرة الأدوات المستخدمة، كما تم إيقاف حالة مبانى بجوار عمارات المحلج ورفع المعدات والتحفظ عليها بالجملة.
 
وأوضح رئيس المركز، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها بشأن حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة بشن حملات الإزالة، ضمن ( الموجة العاشرة ) للتصدى بكل حسم لأى تعديات على الأرض الزراعية أو أملاك دولة، سواء بالبناء المخالف أو التبوير واسترداد أراضى أملاك الدولة المسلوبة من مغتصبيها، وإزالة جميع التعديات عليها، خاصة التى لا تزال فى المهد قبل استفادة المخالف من مخالفته دون انتظار صدور قرارات الإزالة، وتقنين الحالات الجادة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
 
 
جانب من حمله الازالة
جانب من حمله الإزالة

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 


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