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الخميس، 09 أغسطس 2018 10:05 م
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إحالة 103 من العاملين بالصحة والمحليات للتحقيق بكفر الزيات

الخميس، 09 أغسطس 2018 10:04 م
إحالة 103 من العاملين بالصحة والمحليات للتحقيق بكفر الزيات الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات
الغربية عادل ضرة
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أصدر الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية قرارا بإحالة 103 من العاملين بالصحة والمحليات للتحقيق بعد قيام فريق من المتابعة بالمرور على عدد من المصالح الحكومية، منها مستشفى كفر الزيات العام واكتشف غياب 72 من العاملين بالمستشفى.
 
كما تم المرور على مركز طب الأسرة بالدلجمون وتبين غياب 27 من العاملين بالمستشفى، وبالمرور على الوحدة المحلية لقرية الدلجمون، وتبين غياب 4 من العاملين بالوحدة، وتم إعداد مذكرة بنتيجة المرور على رئيس المركز والمدينة الذى قرر إحالتهم للتحقيق.

 
 
 

 


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