إجلاء مئات الأشخاص فى بولندا بعد العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

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أعلنت الشرطة البولندية، اليوم الخميس، أنها تقوم حاليًا بإجلاء أكثر من ألفى شخص، وذلك بعد العثور على قنبلة لم تنفجر وتعود إلى الحرب العالمية الثانية وتزن نحو 250 كيلوجرامًا.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أنه تم اكتشاف القنبلة فى نهر "أودر" ببلدة "جلوجو" وهى منطقة تقع جنوب غرب بولندا وكانت جزءا من ألمانيا خلال الحرب.

بدوره، قال المسئول بالشرطة فى "جلوجو" لوكاش سوليكوفسكى إن السلطات تقوم حاليًا بإجلاء ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف شخص فى المنطقة بواسطة الحافلات إلى مدرسة قريبة قبل عملية تفكيك القنبلة وإزالتها.

وأضاف سوليكوفسكى أنه تم اكتشاف القنبلة أثناء عملية لتنظيف قاع النهر.