أمن الموانئ يحبط تهريب عقاقير وأدوية بضرائب مستحقة 10 ملايين جنيه

محمود عبد الراضي_دينا الحسيني

نجحت الإدارة العامة لأمن الموانئ فى إحباط محاولة تهريب كمية من العقاقير والأدوية الطبية لخارج البلاد قدرت الرسوم الجمركية المستحقة عليها 10 ملايين جنيه.

وكان قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة منفذ السلوم البرى قد تمكن من ضبط سالم.م.ع ، يحمل جنسية إحدى الدول العربية ، مواليد 1975 ، سائق – حال قيامه بإنهاء إجراءات رسالة حصير بلاستيك – منتجات زجاجية صادرة إلى إحدى الدول العربية مُحملة على سيارة نقل قيادته .. وبحوزته كمية كبيرة من العقاقير والأدوية الطبية البشرية المصرية والأجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية بإخفائها ضمن مشمول الرسالة وهى عبارة عن 426465أقراص وكبسولات و10028 أمبولات و 34231 عبوات وزجاجات شراب و 2015 عبوة بخاخ سبراى و 1418 عبوات أدوية ومستحضرات تجميل .

وذلك بالمخالفة لقانون الجمارك بشأن تنظيم إستيراد المستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية والمواد الشخصية والأغذية العلاجية والأمصال واللقاحات، حيث قدرت القيمة والرسوم والتعويض الجمركى بمبلغ 10469568عشرة مليون وأربعمائة وتسعة وستون ألف وخمسمائة وثمانية وستون جنيهاً .

وبمواجهته أقر بصحة الواقعة وحيازته للمضبوطات بقصد التهريب والإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .