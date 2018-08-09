"أمن القاهرة" تلبى إستغاثة مسعف وتساعده على توفير مكان بالعناية المركزة لمواطن

كتب إبراهيم أحمد

"الشرطة فى خدمة الشعب" شعار جسدته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بأن أسرعت فى تلبية استغاثة مسعف بصحبته مريض حالته الصحية حرجة، عقب عدم وجود أماكن بالمستشفيات لاستقبال حالات، وبالفعل ساعدوه على توفير مكان بالعناية المركزة للمريض، وهو ما قابله أهل المريض بتوجيه الشكر لوزارة الداخلية على جهودها.

البداية كانت مع اتصال مسعف بأحد سيارات الإسعاف بغرفة العمليات الرئيسية لشرطة النجدة، وأفاد بعدم وجود أماكن لاستقبال احد المرضى صحبة سيارة الإسعاف بمستشفى الدمرداش، وقام بتقديم استغاثة عاجلة نظراً للحالة المرضية السيئة الذي يمر بها المريض .

وعلى الفور وجه اللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، بسرعة التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمديرية، ووزارة الصحة، لتوفير كافة سبل العلاج للمريض وتدبير مكان لة بغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، حتى تم تدبير مكان له بمستشفى القصر العيني القديم و وتكليف ضباط قسم شرطة الأزبكية بالتنسيق مع إدارة تأمين المستشفيات بمتابعة حالته.

ووجه نجل السيدة الشكر الى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على رعايته لتلك المنظومة الأمنية التي تخدم المواطنين بهذا الإسلوب المتميز وكذا ضباط شرطة النجدة الذين بذلوا جهداً كبيراً لتدبير العلاج اللازم لنجله .

ياتى ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتفعيل الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابي مع كافة الحالات الإنسانية التي قد تطلب مساعدة أجهزة الأمن .