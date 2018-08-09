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أرقام مرتبطة بمحاكمة "بديع" فى أحداث عنف العدوة.. تعرف عليها

الخميس، 09 أغسطس 2018 10:26 ص
أرقام مرتبطة بمحاكمة "بديع" فى أحداث عنف العدوة.. تعرف عليها محمد بديع
كتب إيهاب المهندس
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أوشكت محكمة جنايات المنيا المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، على الفصل فى قضية "أحداث عنف العدوة" والمتهم فيها محمد بديع مرشد الإخوان وآخرين، بعد إحالة المتهم مبروك سعد لفضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فيما أسند إليه، وتحديد جلسة 23 سبتمبر للنطق بالحكم، وتوجد عدة أرقام مرتبطة بمحاكمة المتهمين فى القضية.

 

1 ـ الرقم "805" ويشير لعدد المتهمين فى الدعوى.

2 ـ الرقم "1" ويشير للمتهم المحال للمفتى بالقضية.

3 ـ الرقم "122" ويشير لعدد المتهمين الذين تمت إضافتهم للدعوى بأمر إحالة تكميلى.

4 ـ الرقم "30" ويشير لعدد الجلسات التى عقدتها المحكمة فى الدعوى.

 

كانت شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.


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