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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 04:59 م
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94 طالبا وطالبة تقدموا بمكتب تنسيق جامعة الزقازيق فى المرحلة الثالثة

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 04:11 م
94 طالبا وطالبة تقدموا بمكتب تنسيق جامعة الزقازيق فى المرحلة الثالثة جانب من التنسيق
الشرقية - حمدى عبد العظيم
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أكد الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب أن 94 طالبا وطالبة تقدموا حتى اليوم لمكتب تنسيق  المرحلة الثالثة والأخيرة لتنسيق قبول الجامعة، حيث كانت الجامعة على ذات الدرجة من الاستعداد لاستقبال الطلاب وأولياء أمورهم ومساعدتهم فى التسجيل واختيار الرغبات وإرشادهم بحيث لا يترتب الخطأ فى وضع رغباتهم.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن الجامعة خصصت مجموعة من أخصائى شئون التعليم والطلاب ومعلمين بطاقة 33 جهازا بكل معمل مع توفير مكتب استعلامات للإجابة على تساؤلات واستفسارات الطلاب وأولياء أمورهم.

من جانبه ، أكد الدكتور شريف الجوهرى مدير شئون العاملين بالجامعة أنه تقدم اليوم الأول من فتح بات التنسيق أمس 63 طالبا وطالبة.

وتفتح مكاتب التنسيق أبوابها من 9 صباحا وحتى الثالثة عصرا وتستمر حتى غدا الخميس  مع إمكانية مد الفترة حسب التعليمات، ولفت إلى أنه متوفر معمل بطاقة 33 جهازا كمبيوتر احتياطيا تحسبا لاى ظروف طارئة ممن تحدث او زيادة إقبال الطلاب.


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