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6 استراحات لملاحظى لجان الدور الثانى بامتحانات الثانوية العامة فى جنوب سيناء

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 01:51 م
6 استراحات لملاحظى لجان الدور الثانى بامتحانات الثانوية العامة فى جنوب سيناء محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أعلن محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والتى تنطلق السبت 11 أغسطس حتى الإثنين 20 أغسطس.

وأشار إلى أنه تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مديرية التربية والتعليم وقعت بروتوكولا للتعاون مع عدد من الهيئات والمديريات الأخرى منها المحافظة، والتموين والكهرباء والصحة ومديرية الأمن والتأمين الصحى وشركة المياه وغيرها لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين وحل كافة المعوقات.

وأعلن عقل أنه تم تجهيز 6 لجان لاستقبال ما يقرب من 165 طالبا وطالبة لامتحان الثانوية العامة للدور الثانى هذا العام.

ومن جانبه، أكد مصطفى الزغبى وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية لامتحانات الثانوية العامة ، أنه تم تجهيز 6 استراحات بجنوب سيناء لاستقبال العاملين بلجان امتحانات الدور الثانى لامتحان الثانوية العامة وتم تجهيزها بكافة المستلزمات التى تعمل على راحة الملاحظين.

وأوضح أن مدينة الطور بها استراحة بمدرسة الزهور الابتدائية كما توجد استراحة بمدينة شرم الشيخ بمدرسة جيل أكتوبر الإعدادية، أما استراحة مدينة دهب مقرها مدرسة دهب الثانوية الصناعية كما توجد استراحة بمدينة نويبع بمدرسة مجمع نويبع الابتدائى.

وأضاف الزغبى أن مدينة أبو رديس بها استراحة بمدرسة أبو بكر الصديق التجريبية لغات والاستراحة الأخيرة مقرها مدينة رأس سدر ومقرها الاستراحة الرئيسية للمعلمين بمبنى مدرسة السادات الثانوية.

يذكر أن اللجنة الثلاثية لامتحانات الثانوية العامة يترأسها مصطفى الزغبى وكيل المديرية وعضوية كلا من عبد الله عبيد مدير إدارة الشئون التنفيذية وعادل عبد الرحمن مدير مكتب وكيل الوزارة.

 


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