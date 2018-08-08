6 آلاف مشجع للإسماعيلى أمام الكويت الكويتى بالبطولة العربية

الإسماعيلية – السيد فلاح وجمال حراجى

تقرر حضور 6 آلاف مشجع ، فى مواجهة الإسماعيلى أمام الكويت الكويتى المقرر اقامتها الأحد المقبل ، ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الــ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

ومن المقرر أن يحضر 2000 مشجع بمدرج الثالثة وسط و4000 مشجع بالمقصورة الأمامية والعلوية.

جاء ذلك ، فى أعقاب الاجتماع الذى عقده اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية مع اللواء محمد على حسين مدير أمن المحافظة وأعضاء مجلس إدارة الإسماعيلى المهندس خالد فرو نائب الرئيس وعطيتو أبو عراقى وسيد رسلان عضوا المجلس ومحمد خلف مدير لجنة التسويق والتعاقدات واللواء حسن محمد حسن المدير التنفيذى وسيد العركى مدير إدارة العلاقات العامة ومحمد شيحة المنسق العام للمباراة ورامى العملة المنسق الاعلامى.

أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، أنه مهتم على المستوى الشخصى بملف عودة الجماهير مرة أخرى إلى المدرجات، بشكل عام وحريص بصفة خاصة على تحقيق مطالب وطموحات جماهير وعشاق النادى الإسماعيلى صاحب الأسم العريق فى كرة القدم والشهير ببرازيل السامبا والكرة المصرية والسماح لهم بحضور المبارايات لتشجيع ومؤازة ناديهم.

وأضاف أنه يجرى حاليًا التنسيق فيما بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية وجميع الأندية الشعبية حتى يتم عودة الجماهير للملاعب فى اطار مناخ من التأمين التام لجميع الاستادات والملاعب وتأمين جميع المبارايات مع الأخذ فى الاعتبار أن تعود الجماهير للمدرجات بصورة وشكل محدد يليق باسم مصر، مثلما حدث فى المباريات الأفريقية وكأس العالم، وهو الشكل الذى تدعمه كافة أجهزة الدولة.















