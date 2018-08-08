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أكدت مصلحة الجمارك الصينية، اليوم الأربعاء، أن حجم التبادل التجارى بين روسيا والصين ارتفع خلال 7 أشهر من 2018 بنسبة 25.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى ليبلغ 58.35 مليار دولار.

وأشارت الجمارك الصينية- وفق ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- إلى أن حجم التبادل التجارى الإجمالى بين البلدين بلغ خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجارى 58.35 مليار دولار، وازدادت الصادرات الصينية خلال الفترة بنسبة 16.6%، لتبلغ 26.9 مليار دولار، أما الواردات من روسيا ازدادت بنسبة 34.9% لتبلغ 34.1 مليار دولار.

وارتفع التبادل التجارى بين روسيا والصين فى عام 2017 بنسبة 20.8% مقارنة بالعام الذى يسبقه ليبلغ 84 مليار دولار، وازدادت الصادرات الصينية بنسبة 14.8% لتبلغ 42.9 مليار دولار، أما الواردات من روسيا ازدادت بنسبة 27.7% لتبلغ 41.2 مليار دولار.

58.35 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين روسيا والصين خلال 7 أشهر

أكدت مصلحة الجمارك الصينية، اليوم الأربعاء، أن حجم التبادل التجارى بين روسيا والصين ارتفع خلال 7 أشهر من 2018 بنسبة 25.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى ليبلغ 58.35 مليار دولار.

وأشارت الجمارك الصينية- وفق ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- إلى أن حجم التبادل التجارى الإجمالى بين البلدين بلغ خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجارى 58.35 مليار دولار، وازدادت الصادرات الصينية خلال الفترة بنسبة 16.6%، لتبلغ 26.9 مليار دولار، أما الواردات من روسيا ازدادت بنسبة 34.9% لتبلغ 34.1 مليار دولار.

وارتفع التبادل التجارى بين روسيا والصين فى عام 2017 بنسبة 20.8% مقارنة بالعام الذى يسبقه ليبلغ 84 مليار دولار، وازدادت الصادرات الصينية بنسبة 14.8% لتبلغ 42.9 مليار دولار، أما الواردات من روسيا ازدادت بنسبة 27.7% لتبلغ 41.2 مليار دولار.