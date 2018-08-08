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40 ألف طالب سجلوا رغباتهم بالمرحلة الثالثة للتنسيق

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 01:05 م
40 ألف طالب سجلوا رغباتهم بالمرحلة الثالثة للتنسيق تنسيق إلكترونى
وائل ربيعى
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أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن عدد طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق الذين سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى بلغ حتى الآن 40 آلاف طالب وطالبة، موضحا أن باقى الطلاب الناجحين بالثانوية العامة يبلغ عددهم حوالى 80 ألف طالب وطالبة.

وأضاف عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن أعمال هذه المرحلة تتضمن تنسيق الطلاب الذين تخلفوا عن تنسيق المرحلتين الأولى والثانية على أن يتم إرجاء النتيجة حتى ظهور نتيجة طلاب الدور الثانى من الثانوية وفتح التنسيق لهم، متابعا أنه على جميع الطلاب سرعة التقدم إلى تنسيق الرغبات على الموقع الإلكترونى للتنسيق وإلا سيضطرون لانتظار طلاب الدور الثانى للثانوية العامة للانتهاء من امتحاناتهم ثم تنسيق الرغبات.


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تنسيق 2018

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المرحلة الثالثة للتنسيق




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