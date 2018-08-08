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250 مليون جنيه لمكافحة الأدمان.. حملات الحكومة تستهدف توعية 1.2 مليون شاب

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 07:00 ص
250 مليون جنيه لمكافحة الأدمان.. حملات الحكومة تستهدف توعية 1.2 مليون شاب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
كتبت : نورا فخرى
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تولى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، أهمية كبيرة بقضية مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، من خلال برنامج متكامل فى هذا الصدد بتكلفة تقديريه تصل إلى 250 مليون جنيه.

 

وتستهدف الحكومة، حسب خطتها خلال الفترة ( 2018 /2019 - 2021/2022)، تكثيف أنشطة التوعية بخطورة الإدمان وتعاطى المخدرات، ومن المستهدف أن يستفيد من هذه الحملات حوالى 1.2 مليون شاب بحلول 2021/2022 مقارنه بحوالى 650 ألف شاب حاليا فى العام (2017/2018).

 

كما تسعى الحكومة، زيادة عدد مراكز العلاج من الإدمان والتعاطى من 19 مركزًا إلى 30 مركزًا، وتهيئة بيئة 15 ألف مؤسسة تعليمية لتصبح مناهضة لتعاطى المخدرات، بالإضافة إلى تعظيم دور 5 آلاف مؤسسة شبابية ورياضية وثقافية وحوالى 10 آلاف مؤسسة دينية فى مواجهة ممارسات التدخين وتعاطى المخدرات.


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