160 طالبا سجلوا رغباتهم في اليوم الثاني بالمرحلة الثالثة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

استقبلت كلية التربية النوعية ، اليوم الأربعاء، عدد كبير من الطلاب من مدن وقرى المحافظة ، بالإضافة لعدد من المغتربين والمصطافين من محافظات مجاورة ومتواجدين بكفر الشيخ لتسجيل رغباتهم، في اليوم الثاني من المرحلة الثالثة للتنسيق بالجامعات .

قالت الدكتورة أمانى محمد شاكر، عميد كلية التربية النوعية بكفر الشيخ، أن مكتب التنسيق بجامعة كفر الشيخ استقبل 160 طالباً وطالبة ، في اليوم الثاني من طلاب المرحلة الثالثة ،لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات ، مؤكدة أن عدد الطلاب زاد عن أمس لمعرفتهم ببدء المرحلة الثانية عن أمس ، مشيرة إلى أنها تابعت استقبال الطلاب وأولياء أمورهم في المدرج المخصص لاستقبالهم ،وسجيل أسمائهم وحصلهم على أرقام معينة ، ثم توجههم للمعمل حسب الأرقام ،ويستقبل أعضاء هيئة التدريس والإدريين الطلاب لكتابة الرغبات وتسجيلها على الأجهزة في ظل متابعة ومشاورة مع أسرة الطالب المصاحبه له، وتتم طباعة استمارة رغبات الطالب، ليحتفظ بها ، ويمكن للطالب تعديل رغباته قبل انتهاء المرحلة.

وأضافت عميد الكلية ل " اليوم السابع " أنها شاركت في عملية تسجيل رغبات الطلاب بمعمل كلية التربية النوعية الذي يضم ،مؤكداً أن الجامعة برئاسة الدكتور ماجد القمري ،حريصة على خدمة الطلاب.

وأكدت عميد كلية التربية النوعية بكفر الشيخ، أنها استعانت ب8 هيئة تدريس و8 إداريين لخدمة الطلاب والطالبات كما استعانت ببعض الطالبات المتفوقات في الكلية للمساعدة في عملية التنظيم والتسجيل.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، أعلن انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات 2018، وكذلك للطلاب المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، وأن الحد الأدنى للمرحلة الثالثة للشعبة العلمية والأدبية 205 درجة بنسبة 50%، لـ 56828 طالب بالشعبة العلمية و 31277 طالب بالشعبة الأدبية، بإجمالى 88105 طالب وطالبة.