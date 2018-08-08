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12 ألف مسلم صينى يصلون إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 01:51 م
12 ألف مسلم صينى يصلون إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج الكعبة
كتب: هانى محمد
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وصل وفد الحجيج الصينيين إلى مكة المكرمة، لأداء فريضة الحج لعام 2018. ووفقا لمسئولى الوفد الصينى فقد  سافر حوالى  2 ألف مسلم صينى من ستة مطارات بكونمينج ولانتشووينتشوان وشينينج وأورومتشي وبكين، إلى مكة بدءا من يوم 20 يوليو الماضى إلى أول أغسطس الحالى، على متن 34 رحلة جوية.

فى هذا الصدد، قال نائب رئيس الوفد لي قه، فى تصريحات لصحيفة "الشعب الصينية"، إن الحجاج الصينيين قد أجروا الفحوصات الطبية وأخذوا اللقاحات اللازمة، وأجروا تدريبات حول التدابير الأمنية والدينية والصحية.

ويذكر أن الجمعية الإسلامية الصينية والجمعيات الإسلامية، قد قدمت الخدمات اللازمة لوفد الحجاح الصينيين.

وتتوقع وزارة الحج والعمرة السعودية، أن ما يقرب من 3 ملايين مسلم من جميع أنحاء العالم سيؤدون فريضة الحج فى العام الحالى.


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