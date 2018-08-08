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12 أغسطس.. النطق بالحكم على 23 متهما بـ"كتائب أنصار الشريعة"

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 09:39 م
12 أغسطس.. النطق بالحكم على 23 متهما بـ"كتائب أنصار الشريعة" المستشار محمد شيرين فهمى
كتب إيهاب المهندس
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قررت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، حجز محاكمة 23 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب أنصار الشريعة"، لجلسة 12 أغسطس للنطق بالحكم.

 

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى ومختار العشماوى، وأمانة سر حمدى الشناوى.

 

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

 

 


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