10 معلومات عن خط السكة الحديد بين ميناء الإسكندرية إلى أسوان لنقل البضائع

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية عن بدء خط نقل بضائع بالسكة الحديد من ميناء الإسكندرية والدخيلة وحتى أسوان لنقل البضائع.
ويقدم "اليوم السابع" معلومات عن هذه الخدمة وخط السكة الحديد كالتالى:
1-عقدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى عقد اتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة فى نقل الحاويات لتسيير الرحلات.
2-نقل البضائع سيكون أسبوعياً من خلال رحات منتظمة.
3-الخط يبدأ من مينائى الدخيلة والإسكندرية إلى أسوان.
4-الرحلة الأولى انطلقت بقطار مكون من 20 عربة ينقل 20 حاوية من ميناء الإسكندرية إلى أسوان.
5-الخدمة تأتى استكمالا لخطة وزارة النقل فى نقل الحاويات من الموانئ المصرية إلى المناطق الصناعية فى حلوان والسادس من أكتوبر.
6-وتهدف إلى جذب المزيد من الشركات العاملة فى هذا المجال فى التعاون مع السكة الحديد لنقل الحاويات من وإلى الوجه القبلى.
7-تعظيم نقل البضائع عبر السكك الحديدية ونهر النيل لتخفيف العبء على الطرق وتقليل الازدحام عليها.
8-تقليل تكلفة نقل البضائع على الطرق الصحراوية والتى أصبحت بها خطورة.
9-المساهمة فى تقليل تكلفة النقل وتوفير الوقود.
10-تقليل التلوث الصادر من ملايين السيارات التى تنقل البضائع من وجه بحرى إلى الصعيد لنقل البضائع.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة