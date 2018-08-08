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10 معلومات عن خط السكة الحديد بين ميناء الإسكندرية إلى أسوان لنقل البضائع

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 05:00 ص
10 معلومات عن خط السكة الحديد بين ميناء الإسكندرية إلى أسوان لنقل البضائع قطار بضائع - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية عن بدء خط نقل بضائع بالسكة الحديد من ميناء الإسكندرية والدخيلة وحتى أسوان لنقل البضائع. 

 

ويقدم "اليوم السابع" معلومات عن هذه الخدمة وخط السكة الحديد كالتالى:

1- 

  عقدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر  فى عقد اتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة فى نقل الحاويات لتسيير الرحلات.

2- 

  نقل البضائع سيكون أسبوعياً من خلال رحات منتظمة.

3-  

 الخط يبدأ من مينائى الدخيلة والإسكندرية إلى أسوان.

4-   

الرحلة الأولى انطلقت بقطار مكون من 20 عربة ينقل 20 حاوية من ميناء الإسكندرية إلى أسوان.

5- 

  الخدمة  تأتى استكمالا لخطة وزارة النقل فى نقل الحاويات من الموانئ المصرية إلى المناطق الصناعية فى حلوان والسادس من أكتوبر.

6-  

 وتهدف إلى جذب المزيد من الشركات العاملة فى هذا المجال فى التعاون مع السكة الحديد لنقل الحاويات من وإلى الوجه القبلى.

7- 

  تعظيم نقل البضائع عبر السكك الحديدية ونهر النيل لتخفيف العبء على الطرق وتقليل الازدحام عليها.

8-

   تقليل تكلفة نقل البضائع على الطرق الصحراوية والتى أصبحت بها خطورة.

9-  

 المساهمة فى تقليل تكلفة النقل وتوفير الوقود.

10-

تقليل التلوث الصادر من ملايين السيارات التى تنقل البضائع من وجه بحرى إلى الصعيد لنقل البضائع.


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