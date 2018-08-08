يقظة ضباط أمن القاهرة تعيد سيارة مسروقة إلى صاحبها بالسيدة عائشة

كتب ــ إبراهيم أحمد

نجح رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط عاطل يقود سيارة مبلغ بسرقتها بميدان السيدة عائشة، وتبين أن المتهم كان يقود السيارة بدون رخص، وبطلب الحصول عليها لم يستطع تقديم أى مستند يُثبت ملكيتها، حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لتولى التحقيق.

البداية كانت أثناء تفقد ضباط مباحث قسم شرطة الخليفة والقوة المرافقة بميدان السيدة عائشة، وتلاحظ له سير السيارة رقم ج هـ ر 942 ماركة تويوتا موديل 2009م بيضاء اللون عكس الطريق بشارع صلاح الدين، باستيقافها وفحص قائدها، تبين أنه "أحمد ف"، 40 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 6 قضايا أخرها 5959 لسنة 2016م السيدة زينب "مخدرات"، والمحكوم عليه فى 3 أحكام حبس جزئى "تبديد - ضرب" بإجمالي حبس شهرين و7 أيام، ولا يحمل ثمة تراخيص.

وبمناقشته عن مصدر السيارة اعترف بسرقتها من داخل موقف سيارات السيدة عائشة بأسلوب "المغافلة "، عقب قيام قائدها بتركها مفتوحة الأبواب وبداخلها مفتاح التشغيل، وأمكن التوصل للمجني عليه، وتبين أنه "باسم مجدى" 25 سنة، سائق، باستدعائه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وقرر بأنه كان فى سبيله للإبلاغ تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.