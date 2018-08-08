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وكيل"الأعلى للإعلام" يطالب بإنشاء مصنع لإنتاج ورق الصحف

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 12:57 م
وكيل"الأعلى للإعلام" يطالب بإنشاء مصنع لإنتاج ورق الصحف جانب من الاجتماع
كتب محمد السيد - تصوير كريم عبد العزيز
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أكد عبد الفتاح الجبالى وكيل المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، أن هدف المجلس والهيئة الوطنية للصحافة هو الحفاظ على الصالح العام، مشيرا إلى أن الهيئة والمجلس مكملان لبعض.
 
 
وطالب عبد الفتاح الجبالى، خلال كلمة له فى اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة برؤساء تحرير الصحف، باتخاذ إجراءات سريعة ومؤقتة، موضحا أن هناك محور قصير المدى وهو كيفية مساندة الدولة للمؤسسات الصحفية، مؤكدا أن الدولة لم تتأخر يوما فى دعم المؤسسات الصحفية.
 
 
وتابع:" تدخل الدولة لوضع برنامج لمساندة الصحف فى الوقت الحالى لفترة محددة ومطلوب مننا حل الأزمة جذريا، رفع سعر يحتاج إلى دراسة ومعرفة الى أى مدى يتم رفع السعر حتى لا يؤثر على التوزيع، مطالبة الدولة بمساندة الصحف لفترة مؤقتة، والتفكير فى إنشاء مصنع للورق".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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