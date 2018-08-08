وفد أمنى روسى يشيد بالإجراءات الأمنية بمطار القاهرة

أشاد وفد أمنى روسى رفيع المستوى اليوم، الأربعاء، بإجراءات التأمين بمطار القاهرة الدولى، والتى تتم داخل صالات السفر والوصول مع الركاب وشحن الحقائب بمبنى "2" بالمطار، جاء ذلك خلال انتهاء الوفد من جولاته التى استمرت يومين داخل المبنى، والتى انتهت بتفقد المهبط وأماكن العمل به لمختلف الجهات.

صرحت مصادر أمنية بالمطار بأن الوفد اجرى تفتيشه على إجراءات الأمن بالمطار، وتابع تامين الركاب والبضائع والطائرات، وتفقد إجراءات تأمين الراكب وحقائبه منذ دخوله إلى صالة السفر وحتى صعوده إلى الطائرة، كما قام بتفقد إجراءات تأمين الطرود بقرية البضائع وحاويات الطعام الخاصة بركاب الطائرات، وعقد الوفد اجتماعا مع المسئولين بمختلف القطاعات الأمنية والأجهزة السيادية بالمطار، أشاد فيها بإجراءات الأمن.