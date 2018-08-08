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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 09:21 ص
خالد صلاح
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وزير خارجية اليابان يتعهد بمساعدة بنجلاديش لإعادة لاجئى الروهينجا

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 09:01 ص
وزير خارجية اليابان يتعهد بمساعدة بنجلاديش لإعادة لاجئى الروهينجا الروهينجا
أ ش أ
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قال وزير الخارجية اليابانى تارو كونو إن بلاده ستدعم جهود بنجلاديش الرامية إلى إعادة لاجئى الروهينجا إلى ميانمار بأمان.

وأعرب كونو - فى مؤتمر صحفى مع نظيره البنغالى أبو الحسن محمود على أثناء زيارته لداكا - عن احترامه لطريقة معالجة بنجلاديش لأزمة أقلية "الروهينجا" المسلمة، مشيرا إلى أن طوكيو ستعمل مع داكا من أجل تحسين ظروف المعيشة فى مخيمات اللاجئين التى تضررت جراء وقوع العديد من الانهيارات الأرضية.

وأكد كونو - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأربعاء - أن اليابان ستقوم بتقديم المساعدة والعمل مع بنجلاديش من أجل حل قضية اللاجئين.
من جانبه، أعرب وزير خارجية بنجلاديش عن أمله فى الإسراع بإعادة اللاجئين من أجل تحقيق الاستقرار فى المنطقة.

يذكر أن مئات الآلاف من أقلية "الروهينجا" المسلمة قد فروا من ميانمار إلى بنجلاديش العام الماضى هربا من أعمال العنف هناك.

 

 


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