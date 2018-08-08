وزير الشباب يقود ماراثون رياضي ويتفقد عدد من أندية الإسكندرية الجمعة

الإسكندرية جاكلين منير

يقود الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ماراثون رياضى بمحافظة الإسكندرية يوم الجمعة القادمة، حيث يبدأ الماراثون من منطقة جليم وينتهى بمنطقة سيدى جابر، بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية.

ثم يتوجه وزير الشباب والرياضى لتفقد استاد الإسكندرية ونادى الأولمبى، كما يقوم بتفقد معسكر أبو بكر الصديق بصحبة وزير الأوقاف، ثم يتفقد نادى أصحاب الجياد، ونادى الصيد فرع محرم بك.

وأخيرا يتفقد وزير الشباب نادى الاتحاد السكندرى الجديد، وأعمال تطوير مركز شباب الحرمين، ويعقد لقاء مع مجموعة من الشباب فى المدينة الشبابية بمنطقة أبو قير.