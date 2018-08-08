وزير الدفاع الأمريكى يتطلع لزيارة نظيره الصينى فى واشنطن هذا العام

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قال وزير الدفاع الأمريكى "جيمس ماتيس" إنه يتطلع إلى مواصلة المحادثات مع نظيره الصينى "وى فنغ خه " فى واشنطن هذا العام.

وأضاف ماتيس - فى تصريحات للمراسلين بوزارة الدفاع الأمريكية نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء - " نتطلع إلى استضافته .. وأنا شخصيا أتطلع لاستضافة نظيرى الصينى ".

وتابع ماتيس " كما تعرفون، عدت من زيارة هناك، وأجرينا مناقشات جيدة جدا، وأتطلع لمواصلتها"، مشيرا إلى زيارته لبكين فى يونيو الماضى، حيث التقى خلالها مع مسؤولين صينيين رفيعى المستوى.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية قد أكد - عقب لقاء الجانبين فى يونيو الماضى - أن ماتيس ونظيره الصينى توصلا لتفاهمات مهمة حول سبل تحسين التبادلات العسكرية على كافة المستويات وتعزيز الثقة المتبادلة ودفع التعاون الثابت وإدارة المخاطر، مشيرا إلى أن وزير الدفاع الصينى قبل دعوة رسمية من نظيره الأمريكى لزيارة واشنطن فى وقت لاحق من هذا العام.