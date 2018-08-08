video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 04:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الدفاع الأمريكى: أؤيد إنشاء قيادة عسكرية أمريكية تركز على الفضاء

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 04:00 ص
وزير الدفاع الأمريكى: أؤيد إنشاء قيادة عسكرية أمريكية تركز على الفضاء وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس
واشنطن (رويترز)
إضافة تعليق

أيد وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس أمس الثلاثاء، فكرة إنشاء قيادة عسكرية تركز على الفضاء لكنه لم يصل إلى حد الوعد بتشكيل "قوة فضائية" كفرع جديد للجيش تحدث عنه الرئيس دونالد ترامب.

وكان ترامب قد أمر بإنشاء فرع سادس للجيش الأمريكى للتركيز على الفضاء فى خطوة قال منتقدوها إنها قد تضر بالقوة الجوية، بينما يقول مسؤولون إنها تحتاج موافقة الكونجرس.

غير أن الجيش الأمريكى يمكنه إنشاء قيادة قتالية موحدة للفضاء مثل تلك التى أنشأها للتركيز على الفضاء الإلكترونى.

وقال ماتيس للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان يؤيد إنشاء قيادة قتالية جديدة للفضاء فأجاب "نعم بالتأكيد".

وأضاف فى وزارة الدفاع "البنتاجون" "نحن بحاجة للتعامل مع الفضاء كساحة قتال آخذة فى التطور، والقيادة القتالية بالتأكيد أحد الأشياء التى يمكننا إنشاؤها".

كان ماتيس قد عبر فى السابق عن معارضته لإنشاء فرع جديد للجيش الأمريكى للتركيز على الأصول العسكرية المتعلقة بالفضاء.

لكنه لمح بعد ذلك إلى أنه لا يستبعد الفكرة وترك الباب مفتوحا أمام هذا الاحتمال أمس الثلاثاء.

وقال إنه ينسق مع مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى ويتفق تماما مع البيت الأبيض.

وأضاف ردا على سؤال عما إذا كان سيتم إنشاء فرع جديد للجيش "ليست لدى كل الإجابات النهائية حتى الآن. ما زلنا نبحث الأمر".

والولايات المتحدة عضو فى معاهدة الفضاء الخارجى لعام 1967 التى تحظر نشر أسلحة دمار شامل فى الفضاء وتجيز استخدام القمر وغيره من الأجرام السماوية للأغراض السلمية فقط.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. ماتيس يتعهد الإبقاء على موقف دفاعى قوى رغم وقف المناورات مع سول

امريكا

اخبار امريكا

الدفاع الامريكيه

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة