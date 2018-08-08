وزير الدفاع الأمريكى: أؤيد إنشاء قيادة عسكرية أمريكية تركز على الفضاء

واشنطن (رويترز)

أيد وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس أمس الثلاثاء، فكرة إنشاء قيادة عسكرية تركز على الفضاء لكنه لم يصل إلى حد الوعد بتشكيل "قوة فضائية" كفرع جديد للجيش تحدث عنه الرئيس دونالد ترامب.

وكان ترامب قد أمر بإنشاء فرع سادس للجيش الأمريكى للتركيز على الفضاء فى خطوة قال منتقدوها إنها قد تضر بالقوة الجوية، بينما يقول مسؤولون إنها تحتاج موافقة الكونجرس.

غير أن الجيش الأمريكى يمكنه إنشاء قيادة قتالية موحدة للفضاء مثل تلك التى أنشأها للتركيز على الفضاء الإلكترونى.

وقال ماتيس للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان يؤيد إنشاء قيادة قتالية جديدة للفضاء فأجاب "نعم بالتأكيد".

وأضاف فى وزارة الدفاع "البنتاجون" "نحن بحاجة للتعامل مع الفضاء كساحة قتال آخذة فى التطور، والقيادة القتالية بالتأكيد أحد الأشياء التى يمكننا إنشاؤها".

كان ماتيس قد عبر فى السابق عن معارضته لإنشاء فرع جديد للجيش الأمريكى للتركيز على الأصول العسكرية المتعلقة بالفضاء.

لكنه لمح بعد ذلك إلى أنه لا يستبعد الفكرة وترك الباب مفتوحا أمام هذا الاحتمال أمس الثلاثاء.

وقال إنه ينسق مع مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى ويتفق تماما مع البيت الأبيض.

وأضاف ردا على سؤال عما إذا كان سيتم إنشاء فرع جديد للجيش "ليست لدى كل الإجابات النهائية حتى الآن. ما زلنا نبحث الأمر".

والولايات المتحدة عضو فى معاهدة الفضاء الخارجى لعام 1967 التى تحظر نشر أسلحة دمار شامل فى الفضاء وتجيز استخدام القمر وغيره من الأجرام السماوية للأغراض السلمية فقط.