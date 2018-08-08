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وزير البترول يجتمع مع قيادات الوزارة لبحث تنمية وإنتاج حقول الغاز الطبيعى بالدلتا

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 10:56 ص
وزير البترول يجتمع مع قيادات الوزارة لبحث تنمية وإنتاج حقول الغاز الطبيعى بالدلتا طارق الملا
كتب أحمد أبو حجر
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عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً موسعاً ضم قيادات وزارة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ورؤساء شركات بتروبل وإنبى وبتروجت وخدمات البترول البحرية بمنطقة الجميل ببورسعيد لمتابعة مشروعات تنمية وإنتاج حقول الغاز الطبيعى بدلتا النيل التابعة لشركة بترول بلاعيم "بتروبل" والتى تضم مشروع المرحلة الثالثة لتنمية حقل نورس بمنطقة غرب أبو ماضى والذى يتمثل فى إنشاء خط الغاز "نورس – أبوماضى – الجميل" إلى جانب مشروع لتنمية وإنتاج الغاز لأول مرة من كشف بلطيم جنوب غرب بمنطقة تنمية جنوب بلطيم شرق دلتا النيل.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء خط أنابيب "نورس – أبوماضى – الجميل" بتكلفة 300 مليون دولار والذى يهدف إلى نقل 700 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا عبر الخطين الجديدين اللذين سيتم انشاؤهما، الخط الأول من حقل نورس إلى محطة معالجة الغازات بأبو ماضى، والخط  الثانى من المحطة البرية بأبو ماضى إلى المحطة البرية بالجميل ببورسعيد ليتم معالجة الغاز فى محطة الجميل ثم ضخه فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية ومن المخطط الانتهاء من المشروع بنهاية عام 2018 وتنفذ شركة إنبى أعمال التصميمات التفصيلية للمشروع وشركة بتروجت أعمال التغليف للخطوط والإنشاءات.

كما قام المهندس عاطف حسن رئيس شركة بتروبل باستعراض الموقف التنفيذى لمشروع تنمية كشف بلطيم جنوب غرب المخطط وضعه على خريطة الإنتاج  منتصف العام القادم والذى يهدف الى إنتاج 500 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا وحفر 6 آبار وإنشاء منصة بحرية تزن قرابة 2400 طن على عمق 23 متر تحت سطح البحر إضافة لخط بحرى لنقل الإنتاج للشاطئ ويتم استكماله فى الجزء البرى بطول 35 كم حتى يصل إلى المحطة البرية لأبو ماضى بتكلفة 380 مليون دولار، وتقوم شركة إنبى بأعمال التصميمات التفصيلية لتسهيلات الإنتاج، وشركة بتروجت بأعمال التصنيع للمنصة البحرية وكذلك الإنشاءات الخاصة بالخط البرى وشركة خدمات البترول البحرية بالتركيبات الخاصة بالمنصة البحرية وكذلك أعمال الإنشاءات بالخط البحرى .

 


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