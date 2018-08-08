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وزيرة الصحة تطمئن على حجاج بيت الله الحرام عبر "فيديو كونفرانس"

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 05:55 م
وزيرة الصحة تطمئن على حجاج بيت الله الحرام عبر "فيديو كونفرانس" الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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اطمأنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على الحالة الصحية للحجاج المصريين الذين وصلوا الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج، مؤكدةً على توفير كافة الإمكانيات للبعثة الطبية بما يساعدها فى تقديم خدمة طبية مميكنة تليق بحجاج مصر.
 
 
 
 
 
جاء ذلك خلال اتصالها بالدكتور محمد شوقى، رئيس البعثة الطبية للحج، وعددا من أعضاء البعثة عبر "الفيديو كونفرانس".
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن وزيرة الصحة، اطمأنت أيضاً على تطبيق الخطة الطبية على أرض الواقع من خلال العيادات المركزية للبعثة والعيادات المتواجدة بفنادق الحجاج المصريين بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
 
وأضاف أن وزيرة الصحة والسكان، أكدت على توفير كافة الرعاية والاهتمام بأعضاء البعثة بشكل عام وشباب الأطباء من المناطق النائية الذى تم اختيارهم تكريماً لهم بشكل خاص، مشيرة الى أهمية نقل الخبرات إلى شباب الأطباء من قيادات الوزارة مباشرة، بالاضافة الى الاهتمام بالاعضاءالسيدات، والذين قاربوا على سن المعاش. 

 

 
 واطمأنت وزيرة الصحة والسكان، على توافر الأدوية والمستلزمات وراجعت مخزون الأرصدة، وتوزيعها على الصيدليات وآلية صرفها، بالإضافة إلى حالة مرضى الأورام والكلى والذين يتلقون العلاج اللازم لهم فى المستشفيات المملكة العربية السعودية.
 
وأشار إلى أن الدكتورة هالة زايد وجهت قيادات البعثة الطبية بإعداد تقرير مفصل عن البعثة الطبية متصمناً حالة المرضى، وعدد الوفيات، والمترددين على المستشفيات، والجولات التفقدية، وعدد مرضى الغسيل الكلوي، وقسطرة القلب، وحالات الأورام، على أن يتم إرسالها يوميا كل 12 ساعة.
 
كما قررت وزيرة الصحة والسكان، أن يكون الملحق الطبي المصري بالمملكة العربية السعودية، مشرفا سنويا على بعثة الحج الطبية المصرية داخل الأراضي المقدسة، وذلك لتسهيل كافة إجراءات البعثة مع الجهات المعنية السعودية.
 
وفى النهاية وجهت وزيرة الصحة الشكر للسلطات ووزارة الصحة  السعودية لما يقدموه من خدمات طبية على أعلى مستوى للحجاج المصريين بمستشفيات المملكة.

 


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