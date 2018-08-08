وزيرة السياحة تبحث مع خبير دولى تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية

كتبت- آمال رسلان

فى إطار استراتيجية وزارة السياحة لإعادة هيكلة القطاع، والذى يعتبر تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية (New Norms) أحد محاوره الأساسية، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة اليوم الخبير السياحي آلان فوتر المتخصص فى تصنيف الفنادق، والذى اختارته الوزارة ليقوم بمراجعة و تحديث المنظومة لتتماشى مع المعايير الدولية، وحضر اللقاء أحمد الوصيف رئيس غرفة المنشآت الفندقية، والدكتورة نورا سالم مستشارة الوزيرة للعلاقات الدولية.

وكانت وزارة السياحة قد قامت بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية بوضع الشروط المرجعية لاختيار الخبير و تحديد مهامه(TOR) ، حيث عقد عبدالفتاح العاصي رئيس قطاع الفنادق، والدكتورة سها بهجت مستشارة الوزيرة للتدريب والدكتورة نورا سالم مستشارة الوزيرة للعلاقات الدولية، عدة اجتماعات مع أحمد الوصيف رئيس غرفة المنشآت الفندقية في هذا الشأن، وتم التنسيق مع منظمة السياحة العالمية لترشيح خبير دولى في هذا المجال يفضّل أن يكون على دراية بالسوق المصرى مما سيسهل عمله، وذلك بناء على الاتفاق الذي تم بين الدكتورة رانيا المشاط والسيد زوراب بولوليكاشفيلى أمين عام المنظمة، وقد رشحت المنظمة 3 خبراء من بينهم الخبير الفرنسي آلان فوتر والذي كان منوطا به العمل على مشروع تحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية (New Norms) من عام 2009 وحتى عام 2011.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية مراجعة وتحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية لمواكبة التصنيفات الدولية، حيث إنه فى السنوات الأخيرة تم تغيير نظم تقييم الفنادق في العالم، الأمر الذى من شأنه أن يدفع الفنادق المصرية الى اعادة النظر في مستوى الخدمة والتشغيل وتطوير البنية الأساسية لها لتناسب المعايير الجديدة للحفاظ علي الفئة المصنفة عليها "درجة النجومية" والذى يجعلها في وضع تنافسى مع الفنادق العالمية مما يعود بالفائدة على القطاع السياحى بشكل عام.

كما تم مناقشة تفعيل نظام "النزيل الخفي"(Mystery guest) الذى يقوم بزيارة الفندق للتفتيش عليه دون معرفة ادارته، وتم الاتفاق أن يكون ضمن مهام الخبير الفرنسى القيام بوضع معايير خاصة بالسلامة المهنية والصحية بالفنادق وذلك لضمان وجود منظومة متكاملة لجودة الخدمات الفندقية.

ويقوم الخبير بزيارة مجموعة من الفنادق ذات التصنيفات المختلفة فى عدد من المحافظات السياحية، واختيار عينة منها لدراسة أوضاعها، وذلك ضمن البرنامج الموضوع له.