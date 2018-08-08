video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرا السياحة والطيران يودعان حجاج السياحة قبل المغادرة للأراضى المقدسة

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 12:35 م
وزيرا السياحة والطيران يودعان حجاج السياحة قبل المغادرة للأراضى المقدسة وزيرا السياحة والطيران المدنى أثناء توديع أفواج الحج السياحى
كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق

ودع الوزيران، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، اليوم الأربعاء، أفواج الحج السياحى المغادرة إلى الأراضى المقدسة من مطار القاهرة الدولى، بحضور كل من  سراج سعد الدين مساعد وزيرة السياحة للمتابعة، و مجدى شلبى رئيس قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، واللواء طيار أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس أحمد فوزى رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى.

وتفقد الوزيران صالة سفر الحجاج واستراحات الركاب والمودعين وكاونترات الجوازات للاطمئنان على سهولة ويسر إنهاء إجراءات السفر وإنسيابية الحركة داخل الصالة.

كما حرص الوزيران على لقاء أفواج الحجاج القادمين من محافظات مصر المختلفة، متمنيين لهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا، راجين من الله أن يتمم لهم المناسك على خير حتى يعودوا إلى أرض الوطن بسلام.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة السياحة تبذل قصارى جهدها من أجل راحة الحاج أثناء تأديته للمناسك فى الأراضى المقدسة.

واطلع الوزيران على الخدمات المقدمة للحجاج قبل سفرهم وأعطى وزير الطيران توجيهاته للمسئولين بالمطار لتقديم كافة التسهيلات وتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام وتذليل جميع العقبات والصعوبات المتعلقة بسفرهم.

وقالت وزيرة السياحة للحجاج أن لجان الوزارة متواجدة بالمنافذ حتى انتهاء موسم الحج فى مطارى جدة والمدينة لاستقبال الحجاج وتوديعهم، بالإضافة إلى اللجان المتواجدة فى مطار القاهرة، وفي نويبع والعقبة للحج البرى لتذليل أية عقبات قد تواجه الحاج المصرى منذ سفره وحتى عودته إلى أرض الوطن بسلام.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة شكلت غرفة عمليات تعمل على مدار الـ 24 ساعة يوميا لمتابعة الحجاج وخدمتهم والرد على استفساراتهم وتلقى الشكاوى، من خلال أرقام التليفونات التى أعلنتها وزارة السياحة .

وأضافت أن الوزارة تقوم بمتابعة ومراقبة أداء شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج، موضحة أن هناك لجان تابعة للوزارة متواجدة فى مكة والمدينة المنورة لخدمة حجاج السياحة، ومتابعة أية مشاكلات قد تطرأ وحلها فور تلقيها.

من جانبه أكد الفريق يونس المصرى، بأن وزارة الطيران المدنى وجميع هيئاتها وشركاتها التابعة، تسخر كل طاقاتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام حيث قامت الوزارة بتشكيل غرفة عمليات للحج تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة حركة تشغيل الرحلات ومتابعة سير العمل بشكل يومى وعلى مدار الساعة بالمطارات المصرية ومطارى جدة والمدينة المنورة، أثناء مرحلتى السفر والعودة بإذن الله إلى أرض الوطن ، كما أوفدت شركة مصر للطيران بعثة من العاملين لخدمة الحجاج وإنهاء الإجراءات فى مرحلتى الذهاب والعودة بالمطارات السعودية، بالتنسيق مع السلطات السعودية.

WhatsApp Image 2018-08-08 at 12.28.19 PM (1)
وزيرا السياحة والطيران خلال توديع أفواج الحجيج إلى الأراضى المقدسة

 

WhatsApp Image 2018-08-08 at 12.28.19 PM (2)
وزيرة السياحة مع الحجاج قبل مغادرتهم من مطار القاهرة

 

WhatsApp Image 2018-08-08 at 12.28.19 PM
وزيرة السياحة تهدى الحجاج كتاب الله قبل سفرهم للأراضى المقدسة 

 

WhatsApp Image 2018-08-08 at 12.28.20 PM (1)
وزيرة السياحة مع وزير الطيران فى مطار القاهرة لتوديع الحجاج 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إنشاء فروع للجامعات الأجنبية نقلة تاريخية ستشجع السياحة التعليمية بمصر

اعرف أسرارها واعمل خير.. "أماكن" مبادرة يسرا للتعريف بالسياحة البيئية فى مصر

صور.. وزيرا الطيران والسياحة يودعان حجاج السياحة المغادرين للأراضى المقدسة

السياحة

الحجاج

رانيا المشاط

وزير الطيران المدنى




لا تفوتك
تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة