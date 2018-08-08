وزيرا السياحة والطيران يودعان حجاج السياحة قبل المغادرة للأراضى المقدسة

كتبت آمال رسلان

ودع الوزيران، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، اليوم الأربعاء، أفواج الحج السياحى المغادرة إلى الأراضى المقدسة من مطار القاهرة الدولى، بحضور كل من سراج سعد الدين مساعد وزيرة السياحة للمتابعة، و مجدى شلبى رئيس قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، واللواء طيار أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس أحمد فوزى رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى.

وتفقد الوزيران صالة سفر الحجاج واستراحات الركاب والمودعين وكاونترات الجوازات للاطمئنان على سهولة ويسر إنهاء إجراءات السفر وإنسيابية الحركة داخل الصالة.

كما حرص الوزيران على لقاء أفواج الحجاج القادمين من محافظات مصر المختلفة، متمنيين لهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا، راجين من الله أن يتمم لهم المناسك على خير حتى يعودوا إلى أرض الوطن بسلام.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة السياحة تبذل قصارى جهدها من أجل راحة الحاج أثناء تأديته للمناسك فى الأراضى المقدسة.

واطلع الوزيران على الخدمات المقدمة للحجاج قبل سفرهم وأعطى وزير الطيران توجيهاته للمسئولين بالمطار لتقديم كافة التسهيلات وتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام وتذليل جميع العقبات والصعوبات المتعلقة بسفرهم.

وقالت وزيرة السياحة للحجاج أن لجان الوزارة متواجدة بالمنافذ حتى انتهاء موسم الحج فى مطارى جدة والمدينة لاستقبال الحجاج وتوديعهم، بالإضافة إلى اللجان المتواجدة فى مطار القاهرة، وفي نويبع والعقبة للحج البرى لتذليل أية عقبات قد تواجه الحاج المصرى منذ سفره وحتى عودته إلى أرض الوطن بسلام.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة شكلت غرفة عمليات تعمل على مدار الـ 24 ساعة يوميا لمتابعة الحجاج وخدمتهم والرد على استفساراتهم وتلقى الشكاوى، من خلال أرقام التليفونات التى أعلنتها وزارة السياحة .

وأضافت أن الوزارة تقوم بمتابعة ومراقبة أداء شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج، موضحة أن هناك لجان تابعة للوزارة متواجدة فى مكة والمدينة المنورة لخدمة حجاج السياحة، ومتابعة أية مشاكلات قد تطرأ وحلها فور تلقيها.

من جانبه أكد الفريق يونس المصرى، بأن وزارة الطيران المدنى وجميع هيئاتها وشركاتها التابعة، تسخر كل طاقاتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام حيث قامت الوزارة بتشكيل غرفة عمليات للحج تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة حركة تشغيل الرحلات ومتابعة سير العمل بشكل يومى وعلى مدار الساعة بالمطارات المصرية ومطارى جدة والمدينة المنورة، أثناء مرحلتى السفر والعودة بإذن الله إلى أرض الوطن ، كما أوفدت شركة مصر للطيران بعثة من العاملين لخدمة الحجاج وإنهاء الإجراءات فى مرحلتى الذهاب والعودة بالمطارات السعودية، بالتنسيق مع السلطات السعودية.

وزيرا السياحة والطيران خلال توديع أفواج الحجيج إلى الأراضى المقدسة

وزيرة السياحة مع الحجاج قبل مغادرتهم من مطار القاهرة

وزيرة السياحة تهدى الحجاج كتاب الله قبل سفرهم للأراضى المقدسة

وزيرة السياحة مع وزير الطيران فى مطار القاهرة لتوديع الحجاج