وزارة الصحة الفلسطينية تعلن إصابة 4 مواطنين فى القصف الإسرائيلى لغزة

كتب : أحمد جمعة

أكد شهود عيان فى غزة سماع دوى انفجار ضخم شمال غرب القطاع جراء القصف الإسرائيلى العنيف على غزة، موضحين أن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلى استهدفت عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية شمال القطاع وفى عدد من مدن القطاع.

فيما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية فى بيان صحفى مقتضب إصابة 4 مواطنين فلسطينيين ونقلهم إلى مجمع الشفاء الطبى بغزة جراء التصعيد الإسرائيلى على القطاع.

كانت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلى قد قصفت 12 هدفا فى قطاع غزة لفصائل المقاومة الفلسطينى، وذلك ردا على استهداف مستوطنة سديروت المحاذية للقطاع بعدة قذائف أدت لإصابة ما يقرب من 15 مستوطنا إسرائيليا.

وأكدت تقارير إعلامية إصابة 15 مستوطنا إسرائيليا إلى مستشفى برزلاى فى عسقلان بفعل القصف الصاروخى من غزة.

كان متحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلى قد أكد ان الفصائل الفلسطينية أطلقت 36 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الاحتلال الإسرائيلى المحاذية لقطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الاسرائيلى عدداً من الغارات الجوية، مساء اليوم الأربعاء، على عدة أهداف فى مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وقالت مصادر إعلامية فلسطينية ان طائرات الاحتلال الإسرائيلى قصفت موقعاً للمقاومة فى منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، كما استهدفت أرضاً زراعية بالقرب من بوابة صلاح الدين فى رفح جنوب القطاع، فيما لا تزال الغارات مستمرة.