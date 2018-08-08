واشنطن تقرر فرض عقوبات على روسيا فى قضية غاز الأعصاب ببريطانيا

واشنطن (أ ف ب)

أعلنت الولايات المتحدة الاربعاء، عزمها على فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا، بعد أن تأكدت أن موسكو تقف وراء استخدام غاز الاعصاب نوفيتشوك فى المملكة المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية هيذر نويرت فى إشارة الى تسميم العميل الروسى المزدوج سيرغى سكريبال بغاز نوفيتشوك للاعصاب فى مطلع مارس فى سالزبرى "تأكدت الولايات المتحدة فى السادس من اغسطس أن الحكومة الروسية استخدمت اسلحة كيميائية او بيولوجية فى خرق للقوانين الدولية".

واضافت أنه استنادا الى القانون الاميركى حول الاسلحة الكيميائية، فإن هذا التأكد يؤدى الى فرض عقوبات إقتصادية ستدخل حيز التنفيذ فى نهاية أغسطس، من دون ان توضح طبيعة العقوبات.