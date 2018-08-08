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واشنطن تدعو موسكو لسحب قواتها من أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 07:00 ص
واشنطن تدعو موسكو لسحب قواتها من أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكى دونالد ترامب
واشنطن (أ ف ب)
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 دعت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، موسكو إلى الانسحاب من منطقتَى أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية الجورجيّتَين الانفصاليتَين اللتين اعترفت روسيا باستقلالهما قبل 10 سنوات واحتفظت منذ ذلك الحين بوجود عسكرى كبير فيهما.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت خلال مؤتمر صحفى، إنّ "هاتين المنطقتين جزء من جورجيا، وليستا جزءا من روسيا".

وأضافت "تُواصل الولايات المتحدة دعم سيادة جورجيا ووحدتها الإقليمية ضمن الحدود المعترف بها دوليا".

وتابعت ناورت "إن الولايات المتحدة تدعو روسيا لسحب قواتها إلى مواقعها التى حدّدها اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2008".

وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وتبيليسى بعد حرب خاطفة بينهما فى 2008 اجتاحت فيها القوات الروسية جزءا من جورجيا وأبقت قوات فى منطقتين انفصاليتين جورجيتين حدوديتين مواليتين لها هما أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، اللتين اعترفت باستقلالهما.

             

 


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