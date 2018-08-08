واردات الصين من النفط ترتفع قليلا في يوليو بعد انخفاضها شهرين

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تعافت واردات الصين من النفط الخام قليلا فى يوليو بعدما انخفضت فى الشهرين السابقين، لكنها تظل ضمن أدنى المستويات هذا العام بسبب انخفاض فى الطلب من مصافى التكرير المستقلة الصغرى فى البلاد.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن واردات النفط الخام بلغت 36.02 مليون طن الشهر الماضى أو ما يعادل 8.48 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 8.18 مليون برميل يوميا قبل عام، وبزيادة طفيفة عن واردات يونيو البالغة 8.36 مليون برميل يوميا، لكن الواردات المسجلة فى يوليو تظل ثالث أدنى مستوى منذ بداية العام.

وقال جيمس جاو من تشاينا سابلايم انفورميشن جروب للاستشارات إن الارتفاع الطفيف فى الواردات يرجع على الأرجح إلى عودة بعض المصافى المستقلة من أعمال صيانة، فى الوقت الذى تحسنت فيه هوامش التكرير بفضل ارتفاع أسعار الوقود المحلية.

وفى الأشهر السبعة الأولى من العام، استوردت الصين 260.83 مليون طن أو ما يعادل 8.98 مليون برميل يوميا من النفط الخام، بزيادة 5.6 % على أساس سنوى، وزادت واردات الوقود فى الشهر الماضى 14% على أساس سنوى إلى 2.67 مليون طن.

وقالت الجمارك إن إجمالى واردات الغاز الطبيعي، بما فى ذلك الغاز المنقول عبر خطوط أنابيب والغاز الطبيعى المسال، زاد إلى 7.38 مليون طن بارتفاع نسبته 28.3 % على أساس سنوي، وارتفعت واردات الغاز منذ بداية العام 34.3% على أساس سنوى إلى 49.43 مليون طن.