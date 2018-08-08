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نيكى يغلق منخفضا مع تأهب السوق لمحادثات تجارية بين أمريكا واليابان

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 10:51 ص
نيكى يغلق منخفضا مع تأهب السوق لمحادثات تجارية بين أمريكا واليابان نيكى
(رويترز)
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انخفض المؤشر نيكى فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء مع تأهب السوق لبدء محادثات تجارية بين الولايات المتحدة واليابان فى اليوم التالى، مما بدد أثر مكاسب شركات حققت نتائج أعمال قوية مثل نيكون ودايكن.

وضغطت أسهم شيسيدو على السوق بعد أن جاءت توقعات شركة مستحضرات التجميل للأرباح التشغيلية السنوية دون تقديرات السوق، وانخفضت أسهم الشركة 4.4% وأفقدت المؤشر نيكى 13 نقطة.

وزادت الشركة توقعاتها للأرباح التشغيلية إلى 110 مليارات ين (990.10 مليون دولار) من 90 مليار ين فى العام المنتهى فى ديسمبر، لكن هذا يأتى دون تقديرات 15محللا استطلعت تومسون رويترز آراءهم وتوقعوا 118.1 مليارين.

وأغلق المؤشر نيكى القياسى منخفضا 0.1 % عند 22644.31 نقطة، وقفزت أسهم نيكون كورب 9.4 % بعد أن زادت الشركة المصنعة للكاميرات توقعاتها لصافى أرباحها إلى 53 مليار ين من 50 مليارا فى السنة المنتهية فى مارس آذار 2019 بسبب قوة الطلب على الكاميرات الرقمية العالية الثمن وكذلك انخفاض التكاليف.

وزادت أسهم دايكن المصنعة لأنظمة تكييف الهواء 3.4% بعد أن ارتفعت أرباحها التشغيلية للفترة بين أبريل نيسان ويونيو حزيران 11.7% إلى 83.1 مليار ين، وعلى جانب الأسهم المنخفضة، هبطت أسهم كيرين هولدنجز 5.9 % بعد أن انخفضت أرباح نشاطها خمسة بالمئة على أساس سنوى إلى 49.2 مليار ين، وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا منخفضا 0.1 % إلى 1744.71 نقطة.

 

 


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بورصة طوكيو

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