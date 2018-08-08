نيابة السويس تقرر حبس إرهابى فجر سيارة أمام معسكر فرق الأمن 15 يوما

السويس- سيد نون

قررت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامي العام لنيابات السويس حبس الإرهابي "أ.ل" 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهم الذي يعمل مهندسا مدنيا، تفجيره وآخرين سيارة مفخخة أمام معسكر قوات الامن بطريق ناصر بالسويس يوم 25 يناير 2014.

وكان ضباط حهاز الأمن الوطني تمكنوا من ضبط الإرهابي "أ.ل" بعد هروبه خارج المحافظة بعد تتبعه والبحث عنه حتي تم القبض عليه.

وأكدت تحريات الأمن الوطنى أن الإرهابي كان عضوا في جماعة الإخوان الإرهابية ثم انضم إلى تنظيم داعش الإرهابى.

يذكر أن محافظة السويس شهدت يوم 25 يناير 2014 تفجير إرهابين سيارة مفخخة امام معسكر فرق الامن بطريق ناصر بالسويس.