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نيابة الأموال العامة تبدأ التحقيق مع رئيس حى الهرم المتهم بتقاضى رشوة مالية

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:44 م
نيابة الأموال العامة تبدأ التحقيق مع رئيس حى الهرم المتهم بتقاضى رشوة مالية اللواء إبراهيم عبد العاطى رئيس حى الهرم
كتب أحمد الجعفرى
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بدأت منذ قليل نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة، مباشرة التحقيقات مع اللواء إبراهيم عبد العاطى رئيس حى الهرم على خلفية اتهامه، بتقاضى رشوة مالية، مقابل التغاضى عن تحرير مخالفات بناء لأحدى شركات المقاولات.
 
 
وصل "عبد العاطى" لمقر النيابة العامة بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بجنوب الجيزة بمأمورية خاصة، وسط حراسة أمنية مشددة، وبصحبته فريقه القانونى، وفور وصوله تم إيداعه بالحجز الخاص بالمحكمة، ومن ثم عرضه على النيابة التى بدأت التحقيقات معه.
 
 
وأمرت النيابة العامة بتفريغ التسجيلات التى تثبت وقائع الرشوة، والتى تم تسجيلها بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية، لمواجهة المتهم بما جاء فيها، ومن ثم أخذ بصمة من صوته لإجراء مضاهاة له بالصوت الوارد بالتسجيلات.
 
 
وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن رئيس حى الهرم، تفاوض حول استغلال نفوذه وسلطته بحكم منصبه، فى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال بعد العقارات المخالة بدائرة حى الهرم والتابعة لأحدى شركات المقاولات، مقابل حصوله على مبلغ مالي، وانه تم تسجيل تلك المفاوضات التى تمت بين المتهم والراشى، بمعرفة الأجهزة الرقابية وبناء على قرارات صادرة من النيابة العامة.
 
 
وكانت مصادر أفادت بإلقاء القبض على اللواء إبراهيم عبد العاطى، رئيس حى الهرم، متلبسا برشوة، وذلك عقب رصد تحركاته بالصوت والصورة، حيث ضبط داخل مكتبه بحى الهرم عصر أمس الثلاثاء.
 
 
وأكدت المصادر، على أن الجهات التى ألقت القبض عليه تحفظت على العديد من الأوراق الموجودة فى مكتبه، والهواتف المحمولة الخاصة به، فضلًا عن مبلغ الرشوة المالية الذى اتفق مع الراشى على تقاضيه مقابل، التغاضى عن تحرير مخالفات بناء لشركة المقاولات التابعة له.

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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

khaled

الاحياء

شكر وتقدير للرقابة الإدارية على حملاتها ضد الرشاوى حيث يجب ان انوه الى تفشى الرشاوى بالاحياء خاصة حى شمال العجوزة ( امبابة) وحى الهرم

عدد الردود 0

بواسطة:

زائر

غالبيتهم كده

معظمهم الا القله القليله على هذا النحو الا مارحم ربى وهذا على مستوى الجمهوريه !!! عقبال حيتان الاسكندريه

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