نيابة الأزبكية تنتقل لمعاينة موقع حريق سينما ريفولى وتنتدب المعمل الجنائى

كتب عبد الله محمود

انتقل منذ قليل، فريق من نيابة الأزبكية، وذلك لمعاينة موقع الحريق الذى نشب فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بمقر سينما ريفولى بمنطقة التوفيقية، حيث أمرت النيابة بانتداب رجال المعمل الجنائى لرفع البصمات والفحص للوقوف على الأسباب وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت المعاينة الأولية عن احتراق صالة العرض والدور العلوى بالكامل، وكانت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من النجدة، يفيد نشوب حريق داخل سينما ريفولى بمنطقة وسط البلد، على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتم السيطرة على ألسنة اللهب، والسيطرة على الحريق بعدما التهم السينما بالكامل.