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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 07:44 م
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ننشر الحركة القضائية الجديدة لدوائر مجلس الدولة

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 07:06 م
ننشر الحركة القضائية الجديدة لدوائر مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى
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حصل "اليوم السابع" على الحركة القضائية الجديدة لعام ٢٠١٨ - ٢٠١٩ لمجلس الدولة والتى تضمنت التشكيل الكامل لجميع محاكم مجلس الدولة بعدما اعتمدها المجلس الخاص-  أعلى سلطة إدارية- برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة.
 
وإليكم نص الحركة الكامل..
 
 
 
 
المستشار وائل فرحات
المستشار وائل فرحات

المستشار اسلام توفيق
المستشار اسلام توفيق

المستشار اسلام محروس
المستشار اسلام محروس

المستشار توفيق الشحات
المستشار توفيق الشحات

المستشار حازم عبد العال
المستشار حازم عبد العال

المستشار عمرو البارودى
المستشار عمرو البارودى

المستشار عمرو المقاول
المستشار عمرو المقاول

المستشار محمد عمرو بركات
المستشار محمد عمرو بركات

المستشار محمود ابو العزم
المستشار محمود ابو العزم

 


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