ننشر الحركة القضائية الجديدة لدوائر مجلس الدولة

كتب أحمد عبد الهادى

حصل "اليوم السابع" على الحركة القضائية الجديدة لعام ٢٠١٨ - ٢٠١٩ لمجلس الدولة والتى تضمنت التشكيل الكامل لجميع محاكم مجلس الدولة بعدما اعتمدها المجلس الخاص- أعلى سلطة إدارية- برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة.

وإليكم نص الحركة الكامل..