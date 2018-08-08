ننشر أسماء المتوفين والمصابين فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أصيب قبل قليل 22 شخصا ولقى شخصان آخران مصرعهما فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل إثر تصادم سيارة بمقطورة لها على الطريق الإقليمى الجديد بمحافظة المنوفية، نتيجة السرعة الجنونية.

تلقى اللواء سمير صلاح أبوزامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الإقليمى الجديد بمحافظة المنوفية.

وبالإنتقال الفورى والفحص تبين تصادم السيارة رقم "ق ى ب" 2691 بمقطورة رقم " ت ف ج " 9482 قيادة " محمود ابراهيم " 42 سنة، مقيم منشأة القناطر القليوبيه، واصطدمت بالسيارة رقم " م س ب 5149 " قيادة حسن عمر الشيخ 20 مقيم بقرية جريسايرة أشمون بالمنوفية.

على الفور تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف برئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد مدير هيئة الإسعاف بمحافظة المنوفية، وتحت إشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام الإسعاف بالمحافظة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الباجور العام وجارى تحرير محضرا بالواقعة.

وشملت تم أسماء المصابين كلا من " ابراهيم احمد صقر " 20 سنه، مقيم منشأة جريس، " زينب على زكريا 12سنه، منشأة جريس، " محمد محمود شاهين " 18 سنه، مونسة، " هدير رمضان ابو اليسر" 16 سنه، " مصطفى شعبان مصطفى " 30 سنه، عزبة بهجات، " دعاء بكر حسين "12سنه، " رانيا محمد ابراهيم" 15 سنه، منشية جريس، " اسماء بكر فتحى " 16 سنه، منشية جريس، " داليا عاطف حواش" 14 سنه، " دينا عاطف حواش " 14سنه، " هدير سامى موسي" 12سنه، "دينا رمضان ابو اليسر " 14 سنه، " حسن عمر الشيخ " 17 سنه، " دينا عبدالله ابراهيم عباس " 16 سنه، " محمد حامد عوض " 15 سنه، " احمد زيدان احمد " 12 سنه، " ندا عاطف حواش " 12 سنه، " صبيحة عبدالهادى دياب " 11 سنه، " شريفة كرم احمد " 14 سنه، " أميرة رافت محمد " 17 سنه،" عبير سامى موسى " 15 سنه، نسمة سعيد حمادة " 17 سنه، ومقيمين بمنشية جريس التابعة لمركز أشمون، تم نقل المصابين إلى مستشفى الباجور العام .