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نقيب الصحفيين يطالب بتكتل من المؤسسات القومية والخاصة لإنشاء مصنع للورق

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 01:33 م
نقيب الصحفيين يطالب بتكتل من المؤسسات القومية والخاصة لإنشاء مصنع للورق الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين
كتب محمد السيد - تصوير كريم عبد العزيز
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أكد الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، أن توزيع الصحف قضية مهمة ولابد من تشكيل لجنة خاصة لدراسة أمر التوزيع، متابعا:"لدينا أزمة فى التوزيع، ولدينا ثلاث مؤسسات قادرة على القيام بدور مهم فى هذا".
 
 
واقترح نقيب الصحفيين خلال اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة برؤساء تحرير الصحف، بأن يكون هناك تكتل من المؤسسات الصحفية القومية والخاصة لإنشاء مصنع الورق، متابعا:" لدينا أرض حالية تقدر بـ128 فدانا مخصصة لإنشاء مصنع الورق فى البحيرة وقمنا بجهد والموضوع يواجه بعقبات خطيرة، إنشاء مصنع الورق فكرة وتحتاج إلى دعم على مستوى عالى للتنفيذ ومساندة فعلية".
 
 
وأوضح عبد المحسن سلامة أن صناعة الصحافة هى أداة من أدوات التنوير المهمة التى لابد من الحفاظ عليها، وأنه لو أن هناك شكل من أشكال الدعم فلابد أن يكون دعم لمدخلات الصناعة فى المرحلة الراهنة، متابعا:"ارتفاع أسعار الورق دواء مر لابد منه، حل مر ولابد أن نفكر فيه ولابد منه".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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