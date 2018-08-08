نقيب الصحفيين: طرحنا فكرة إنشاء مصنع ورق بالبحيرة بمشاركة كل المؤسسات الصحفية (فيديو)

كتب كريم كشك

قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه دعى مختلف المؤسسات الصحفية المختلفة لإنشاء مصنع ورق على أرض مملوكة لمؤسسة الأهرام، بمحافظة البحيرة على مساحة 120 فدان، خلال الاجتماع الذى عقد اليوم، الأربعاء، مع مجالس إدارات المؤسسات الصحفيةالقومية، والخاصة.

وأوضح عبد المحسن سلامة، فى مداخلته الهاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامجه "على مسئوليتى"، والمذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن ما تم طرحه على مختلف الصحف سواء، كانت قومية أو حزبية، أو خاصة، جاء لسد العجز المالى لكثير من المؤسسات بسبب زيادة أسعار خامات طباعة الصحف الورقية، نظرًا لاستيرداها من الخارج.