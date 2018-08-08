نقل 5 مصابين من حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية لمستشفى الجامعة لسوء حالتهم

المنوفية _ محمد فتحى

أكد الدكتور عبد البارى العجيزى مدير عام المستشفيات بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية أنه تم نقل 5 حالات من إجمالى 24 حالة مصابة فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الإقليمى الجديد من مستشفى الباجور العام إلى مستشفى الجامعة بشبين الكوم بـ5 سيارة إسعاف مجهزة، وذلك لسوء حالتهم الصحية.

وأضاف العجيزى أن معظم حالات الإصابة ما بين كسور وجروح قطعية، وتجرى الآن لهم كافة المتطلبات من أدوية وأكياس دم.

جدير بالذكر أن محافظة المنوفية شهدت منذ قليل حادث انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الإقليمى الجديد بمحافظة المنوفية نتج عنه إصابة 240 حالة وفاة حالتين نتيجة السرعة الجنونية، على الفور تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف برئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد مدير هيئة الإسعاف بمحافظة المنوفية، وتحت إشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام الإسعاف بالمحافظة، وتم نقلهم إلى مستشفى الباجور العام وجارى تحرير محضرا بالواقعة.